Памятные монеты "Смелиость быть. UA" продолжают серию "Бессмертная моя Украина".

Национальный банк Украины презентовал новые памятные монеты "Смелость быть. UA", посвященные смелости украинской нации, которые символически введены в обращение к 32 годовщине Независимости Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте НБУ, монету презентовал глава НБУ Украины Андрей Пышный, отметив, что монета посвящена несокрушимому украинскому народу.

"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, черту, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это - смелость! Ежедневно в течение этой войны мы имеем возможность наблюдать за множеством примеров смелости, победы, силы духа украинцев. Не только мы – весь мир! Мы посвящаем эту монету храброму и несокрушимому украинскому народу", - сказал глава НБУ.

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Памятные монеты "Смелость быть.UA" продолжают серию "Бессмертная моя Украина". Серебряная монета имеет номинал 10 гривень и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой. Тираж серебряной монеты - до 5 000 штук.

На ее аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощен в символе трезубца, находящегося "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и созидания новой мировой истории. На зеркальном фоне размещено лезвие меча; вверху - малый Государственный Герб Украины.

На реверсе серебряной монеты композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой, которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический "камень-бетон" непобедимости Российской армии, который на протяжении многих десятилетий внушался российской пропагандой всему миру, а также вертикальная надпись: СМЕЛОСТЬ БЫТЬ. UA.

Памятная монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривень. Ее дизайн повторяет общую стилизованную композицию серебряной монеты. Тираж монеты из нейзильбера - 75 000 штук.

Авторы эскизов памятных монет-киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор - Владимир Атаманчук.

Отмечается, что приобрести памятные монеты " Смелость быть.UA" можно с 24 августа 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин будет реализована одна тысяча серебряных монет и 15 тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи. Кроме того, с сентября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (банки "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Война в Украине и новые монеты

В январе 2023 года украинские памятные монеты были признаны одними из лучших в мире. Сразу две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года".

19 мая Национальный банк Украины презентовал новую оборотную памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

11 августа стало известно о том, что национальные банки Украины и Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство – величайшее богатство", который введут в обращение ко Дню Независимости Украины. В Украине приобрести набор можно будет с 31 августа.

Также в августе 2023 года Нацбанк выпустил монету с изображением ЗРК Patriot.

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