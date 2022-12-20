За период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн.

Обмен наличной гривни на евро в Италии завершается завтра, 21 декабря. Программа была учреждена на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Италии.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и нашли убежище в Италии, имели возможность обменять наличную гривню на евро в определенных итальянских банках для удовлетворения жизненных потребностей.

"Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена. Всего по состоянию на 16 декабря 2022 года за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

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В НБУ отметили, что программы обмена уже завершились в Польше, Германии, Швеции, Швейцарии, на Мальте, а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии.

Война в Украине и курс доллара:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

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