Кабмин вводит механизм пенсионных накоплений для работников предприятий - объектов большой приватизации.

Кабинет министров вводит механизм пенсионных накоплений для работников предприятий - объектов большой приватизации.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

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По его словам, постепенно внедряем в Украине накопительную пенсию.

"На этой неделе правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов большой приватизации. Будущие владельцы таких предприятий должны будут платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы по меньшей мере за половину работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты. Это станет еще одним шагом к введению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он высказал убеждение, что Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

21 октября 2021 года Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

15 ноября министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.

Автор: Виктория Токарева