Кабинет министров вводит механизм пенсионных накоплений для работников предприятий - объектов большой приватизации.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.
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По его словам, постепенно внедряем в Украине накопительную пенсию.
"На этой неделе правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов большой приватизации. Будущие владельцы таких предприятий должны будут платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы по меньшей мере за половину работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты. Это станет еще одним шагом к введению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев", - написал Шмыгаль.
Он высказал убеждение, что Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.
Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
- 21 октября 2021 года Минсоцполитики Украины предложило свою модель общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.
- 15 ноября министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.