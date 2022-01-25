Также Международный валютный фонд ожидает сохранения высокой инфляции.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 0,5 процентных пункта – до 4,4% из-за распространения коронавируса (а именно штамма "Омикрон") и роста цен на энергоносители.

Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook.

"Ожидается, что глобальный рост уменьшится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году, что на полпроцентного пункта ниже в 2022 году, чем в октябрьском прогнозе мировой экономики (WEO), что в значительной степени связано со снижением прогноза роста экономики в двух крупнейших экономиках... А именно замедление роста экономики Соединенных Штатов на 1,2 процентных пункта... и Китая - на 0,8 процентного пункта. Ожидается, что глобальный рост замедлится до 3,8% в 2023 году. Хотя это на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем прогнозе", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что сохранение высокой инфляции ожидается дольше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, в нынешнем году сохранятся перебои в цепях поставок и высокие цены на энергоносители.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ожидает замедление роста мировой экономики с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022-м и 3,2% в 2023-м году.

Как отмечается в январском докладе Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам, ВВП Украины вырастет в 2022-2023 годах на 3,2% и 3,5% соответственно.

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