Вопрос о замораживании платежей не обсуждался.

В МВФ заявили, что Украина аккуратно обслуживает свой госдолг, и там ожидают сохранения такой тенденции.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге.

"Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться", – подчеркнул Райс.

Он также ответил на вопрос об отсутствии рекомендации Украине запросить замораживание платежей. По словам Райса, у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Представитель МВФ отметил, что фонд в начале войны предоставил Украине кредит в $1,4 миллиарда, и поддерживает страну за счет распределения специальных прав заимствований. Райс добавил, что фонд создал специальный счет под своим администрированием для доноров для поддержки Украины. Им уже воспользовались Канада и Германия, Нидерланды.

"Мы ожидаем большего в ближайшие дни", - отметил представитель МВФ.

По его словам, МВФ рассматривает грантовое финансирование как приоритет с точки зрения финансирования Украины прямо сейчас.

"В краткосрочной перспективе это лучшая форма помощи, которую может предоставить международное сообщество в свете военной ситуации и характера потрясений. И это дало бы возможность украинскому правительству продолжать свою деятельность без дополнительных долгов", – подытожил Райс.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина получит безвозвратный грант на $1,7 миллиарда.

Вас также могут заинтересовать новости: