СМИ сообщают, что США также заморозили международные резервы Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах.

Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

Об этом сообщил в Twitter спикер МВФ Джерри Райс.

"Как и всегда, МВФ руководствуется взглядами международного сообщества. В настоящее время у международного сообщества нет ясности в отношении признания властей в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ", - написал он.

Таким образом, Афганистан не получит от Фонда 460 миллионов долларов финансовой помощи.

Как сообщают американские СМИ, США также заморозили международные резервы Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах, заблокировав доступ талибов к миллиардам долларов. По некоторым данным, резервы страны по состоянию на апрель месяц составляли 9,4 миллиарда долларов.

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Захват Талибаном власти в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. В тот же день афганский президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представители "Талибана" намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Автор: Денис Прядко