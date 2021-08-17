Он предостерег исламистское движение "Талибан", чтобы оно сново не позволило превратить Афганистан в рассадник терроризма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что хотя союз НАТО вывел войска из Афганистана, он и дальше будет пристально следить за возможными признаками того, что террористические группировки перегруппировываются там, и может нанести удар по ним с расстояния.

Как сообщает Радио Свобода, Столтенберг предостерег ныне фактически властвующее в Афганистане фундаменталистское исламистское движение "Талибан", чтобы оно вновь не позволило превратить их страну в рассадник терроризма.

"Те, кто сейчас перебирает власть, ответственны за то, чтобы обеспечить, что международные террористы не найдут там точки опоры", – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, хотя союз НАТО вывел войска из Афганистана, он и дальше будет пристально следить за возможными признаками того, что террористические группировки перегруппировываются там, и может нанести удар по ним с расстояния.

Читайте такжеВ захваченном талибами Кабуле женщины вышли на акцию в защиту своих прав (видео)Столтенберг также добавил, что союз НАТО был удивлен той скоростью, с которой "Талибан" победил прежнее правительство. Но, подчеркнул он, в этой "разворачивающейся трагедии" виноваты сами прежние лидеры международно признанной и поддерживаемой власти Афганистана.

"Часть афганских силовых структур воевала отважно. Но они не смогли обезопасить страну, потому что в конце-концов афганское политическое руководство не смогло противостоять "Талибану" и достичь мирного решения, которого так отчаянно хотели афганцы", – сказал он.

"Этот провал афганского руководства и привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся", – добавил Столтенберг, отметив, что целью НАТО в Афганистане было помочь стране создать собственное жизнеспособное государство, но не сохранять там постоянное присутствие.

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные державы прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Сегодня первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он находится в Афганистане и является "легитимным временным президентом" после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны после взятия талибами Кабула. Салех призвал афганцев к сопротивлению.

Автор: Татьяна Герасименко