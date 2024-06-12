Федиенко отметил, что администрации или профильные министерства охотно прорабатывают документы по бронированию работников.

Предприятия, определенные критически важными по экономическим критериям, или те, которые предоставляют услуги для Вооруженных сил Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников. Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире "Киев24".

"Работники предприятий, которые могут себя определить критически важными по экономическим критериям, или если предоставляют услуги Вооруженным силам, то такие предприятия, кстати, могут забронировать от 50% до 100% работников. Для этого нужно пройти определенную процедуру и получить соответствующие документы", - сказал он.

Федиенко отметил, что администрации или профильные министерства охотно прорабатывают такие документы по бронированию работников.

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Что касается законопроекта об экономическом бронировании, то, по словам депутата, в этом вопросе Верховная Рада не вышла на стартовую прямую, не то, что на финишную.

"Сейчас происходит много дискуссий, дебатов относительно модели экономического бронирования. Генштаб, Вооруженные Силы имеют одну позицию, представители экономического сектора - другую. Мы понимаем, что, с одной стороны, нам нужно обновлять состав Вооруженных сил, с другой - понимаем, что его можно обновить с учетом численности работников именно тех предприятий, которые являются "белыми", которые работают официально", - сказал он.

Федиенко отметил, что при этом необходимо понимать, что Вооруженные силы содержатся за счет средств украинских налогоплательщиков, и это не могут быть средства другой страны.

По его словам, в будущем парламенту необходимо будет найти тот баланс интересов, когда путем вымывания рабочих кадров не будет разрушаться экономика, ведь это приведет к тому, что ВСУ не смогут получить обеспечение.

"А с другой стороны, мы будем делать соответствующие механизмы, чтобы работники, которые работают нелегально, если существуют такие предприятия, которые дают нелегальную работу, чувствовали себя некомфортно", - сказал нардеп.

Экономическое бронирование - последние новости

11 июня в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Ранее заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач рассказала, что бронировать сотрудников через "Дію" смогут критически важные предприятия или те, которые обеспечивают потребности армии, предоставляют услуги Силам обороны Украины.

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