Кроме этого, вскоре будет подано два альтернативных законопроекта по экономическому бронированию.

В Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта - председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook.

"В эти времена работа любого бизнеса зависит от прогнозируемости, и первый вопрос, который беспокоит большинство производителей сегодня - это сможет ли он сохранить для себя критических работников? Поэтому, в законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов", - написал Наталуха.

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По его словам, законопроект предусматривает следующие условия:

Каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать. Уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами. Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут бронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года. Процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Также депутат сообщил, что вскоре будет подано два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн;

также смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

"Да, это амбициозный шаг, но именно он способен обеспечить непрерывную и прогнозируемую работу наших предприятий. Работу, которую они делают для победы Украины. Той работы, которой они и финансируют наши Силы обороны", - добавил Наталуха.

Экономическое бронирование - что известно

В украинской власти давно ведутся дискуссии о возможности и концепции экономического бронирования работников от мобилизации. По мнению нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, это чувствительный вопрос, который имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции, поэтому он не будет скоро решен.

Народный депутат Дмитрий Наталуха ранее заявил, что в вопросах войны и экономического бронирования в частности не может быть справедливости, потому что без работающей экономики невозможно эффективно действовать на поле боя.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук скептически относится к введению в Украине экономического бронирования от мобилизации. Он отметил, что знает "очень мало стран, где это сработало бы".

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