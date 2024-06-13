Чернев отметил, что пока нет финального предложения, которое будет проголосовано.

На сегодняшний день в Верховной Раде есть много предложений по подходам к экономическому бронированию. Однако финального предложения, которое будет проголосовано, никто не видит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он считает, что в подходе к экономическому бронированию нужно исходить из тезиса поиска баланса.

"У нас есть бюджет, который наполняется налогами тех, кто платит эти налоги или с заработной платы, или с прибыли на предприятие. Для того, чтобы эти налоги получать, нужны люди, которые работают на этих предприятиях и которые платят эти налоги. Именно с этих налогов финансируется армия. Никаких других денег у нас нет. Потому что все эти деньги, которые поступают в бюджет от наших партнеров, – это на социальные и другие выплаты", – акцентировал Чернев.

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Депутат отметил, что бюджет Министерства обороны состоит исключительно из того, что зарабатывает страна через налоги и через сборы, поэтому необходимо найти баланс.

"Если мы действительно заберем большое количество людей из экономики и приведем в армию, да, у нас будет там много людей, но не будет чем их кормить, чем заправлять их машины, танки и тому подобное. Нужно найти этот баланс, который состоит из того, чтобы в экономике оставались действительно крупные налогоплательщики, средние плательщики, которые наполняют этот бюджет, и эти деньги финансируют армию. С другой стороны, найти баланс, чтобы мы все же имели людей в армии", – подчеркнул он.

Чернев добавил, что экономическое бронирование – один из тех балансиров, который может найти оптимальную формулу.

"Я пока не готов сказать, какую нужно формулу поддерживать. Но точно, чтобы не было перекосов ни в экономике, ни в армии. Именно над этим нужно работать", – резюмировал Чернев.

Экономическое бронирование работников в Украине

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

Председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является одним из соавторов законопроекта, отметил, что работа любого бизнеса зависит от прогнозируемости, поэтому большинство производителей сегодня беспокоит вопрос, как сохранить для себя критических работников. По его словам в законе заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики специалистов, которых трудно заменить.

Также депутат рассказал, что вскоре будет подано два альтернативных законопроекта, которые будут включать две модели бронирования: одна по уровню заработной платы в более 35 тыс грн; а другая, смешанная – 35 тыс грн зарплаты для наемного работника и 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

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