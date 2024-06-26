Токио возможно придется вмешиваться, чтобы остановить стремительное обесценивание нацвалюты.

Японская иена упала до самого слабого уровня с 1986 года. Власти страны могут быть вынуждены снова поддержать валюту с помощью интервенций, чтобы остановить крупнейшую девальвацию в развитом мире. Так, сейчас японская валюта упала на 0,4%, до 160,39 за доллар. Это самое большое падение по сравнению с прошлыми случаями, которые в последний раз заставили власти вмешаться на рынок, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в этом году иена ослабла более чем на 12%, что привело к удорожанию импорта, нанесло ущерб японским потребителям и вызвало растущее беспокойство среди бизнеса,

По словам журналистов, огромный разрыв между процентными ставками в Японии и США продолжает давить на иену, несмотря на попытки сдержать падение. Так, в Японии стоимость заимствований остается близкой к нулю. Следующей большой болевой точкой может стать показатель инфляции в США, который будет опубликован Федеральным резервом 28 июня и является ключевым для прогнозов по монетарной политике.

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"Много поставлено на карту для Японии, которая потратила рекордные 9,8 триллиона иен (61,1 миллиарда долларов) во время своих последних интервенций. По оценкам Citigroup Inc., страна имеет от 200 до 300 миллиардов долларов для финансирования любой кампании", – говорится в статье.

На этой неделе официальные лица в Токио ограничились устными предупреждениями. Министр финансов Суничи Сузуки заявил, что они внимательно следят за развитием событий на рынке и примут все возможные меры в случае необходимости. Главный валютный чиновник страны Масато Канда предупредил, что власти готовы вмешаться в ситуацию, если это будет необходимо.

Аналитики прогнозируют, что курс от 161 доллара остается наиболее вероятным порогом для интервенции. В то же время США добавили Японию в список стран, которые нуждаются в валютных интервенциях, на фоне глобального напряжения вокруг крепкого доллара.

"Учитывая спрос на доллар в конце квартала и тот факт, что волатильность остается сдержанной, японские власти могут подождать еще немного, прежде чем снова вмешиваться", – заявил Роберто Кобо Гарсия, руководитель валютной стратегии G-10 в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA в Мадриде.

Стоит отметить, что валютные интервенции – продажа или обмен регулятором иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Ситуация на валютном рынке Украины

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,51 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 40,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн).

Экономист Даниил Монин считает, что снижение курса гривни к доллару маловероятно, но все же возможность остается. По его словам, курс доллара в Украине находится в руках Национального банка, поэтому именно регулятор решает, что будет дальше.

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