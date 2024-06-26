Продать доллар можно в среднем по курсу 40,50 грн, евро – 43,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 26 июня, вырос на 5 копеек и составляет 40,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,5 0 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 44,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 40,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек – до 44,05 грн/евро (курс продажи – 43,87 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 26 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,55 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 3 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитики дали прогноз, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года. Эксперты считают, что средний курс американской валюты составит 40,1 гривны, а в конце года – 42 гривни за доллар.

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