Курс гривны к евро установлен на уровне 43,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,51 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,31 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,51/40,53 грн/долл., евро - 43,33/43,34 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" в среду, 26 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 40,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек - до 44,05 грн/евро (курс продажи - 43,87 грн/евро).

При этом эксперты считают, что средний курс доллара в 2024 году составит 40,1 гривны, а в конце года - 42 гривны за доллар.

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