По словам министра, информация о паузе в отношениях Украины и МВФ является слухами.

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается уже этой осенью, в октябре-ноябре.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

"Есть все основания считать, что в октябре, возможно, ноябре будет миссия Фонда в Украине… У нас нормальные переговоры, мы с ними общаемся постоянно. Каждую неделю есть звонок с МВФ, проясняем ситуацию в Украине", - сказал Марченко.

Министр добавил, что информация о паузе, проблемах в отношениях Украины и МВФ является слухами.

"Информация о том, что пауза, это слухи разные ходят. Сегодня (21 сентября – УНИАН), например, премьер-министр – мы также были на этом звонке – общался с руководителем Европейского департамента, и обсуждали потенциальный приезд миссии в ближайший период времени. Миссия Фонда задавала несколько вопросов Украине, в том числе о новом бюджете. Мы в течение недели эти вопросы проговорим", - сказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что иногда есть сложные вопросы, но "на все эти вопросы мы даем ответы".

"На вопросы, касающиеся правительства, мы даем четкие ответы. Что касается Верховной Рады, мы говорим, что мы понимаем, мы готовим проекты законов, мы готовимся к дискуссии в парламенте", - подчеркнул Марченко.

Что этому предшествовало

Украина направила письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии Фонда в Украине.

Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 миллиарда долларов.

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Автор: УНИАН