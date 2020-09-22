Налоговики будут "кошмарить" не крупных монополистов, например, владельцев угольных шахт, конечно, а обычных ФОПов.

Журналисты рассказали, из чьих карманов власть собирается залатать рекордную дыру в госбюджете - на этот раз жертвами пристального внимания налоговиков станут обычные ФОПы.

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Об этом говорится в видеоматериале "Гроші".

"Власть наконец нашла деньги, чтобы залатать бюджетные дыры. Откуда? Конечно, из ваших налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "кошмарить" будут не крупных монополистов например, владельцев угольных шахт, конечно, а обычных ФОПов – кафе, парикмахерские, магазинчики.

"Даже алкогольным поставщикам достанется - значит, спиться не получится, потому что кризис запивать будет дорого. На что еще вырастут цены и кому придется закрыть свой бизнес из-за налогового цунами?",- подчеркивает издание.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:

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Автор: УНИАН