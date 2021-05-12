По словам эксперта, в Украине крупный бизнес понимает, что именно он является основой устойчивости экономики государства.

Металлургическая отрасль выступает донором государственного бюджета и обеспечивает тысячи рабочих мест в период кризиса, сообщил в комментарии УНИАН президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Читайте также"Метинвест" в первом полугодии увеличит уплату налога на прибыль в 7 раз - до 10,2 миллиарда гривеньПо его словам, пример Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», которая в январе-июне 2021 года планирует увеличить уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн, свидетельствует о том, что отрасль, являющаяся основой экономики государства, понемногу выходит из кризиса.

«То, что «Метинвест» сейчас декларирует выплату большого налога на прибыль, который в 7 раз превышает показатель за полугодие прошлого года, с одной стороны, говорит о том, что мы потихоньку начинаем выходить из кризиса, а с другой – очень важно, что предприятия сами понимают, что государство терпит колоссальные недопоступления в бюджет в связи с кризисом. Поэтому металлургические предприятия в данном случае выполняют роль доноров бюджета», - сказал Каленков.

Он отметил, что вклад металлургии в ВВП страны составляет от 12 до 15%, а в регионах присутствия вклад в региональный добавочный продукт - 45-50% и выше. Кроме этого, горно-металлургический комплекс – это 40% грузоперевозок «Укрзализныци» и перевалки в украинских портах.

«Поэтому фактически речь идет о всей экономике страны. То, что предприятия только одной группы «Метинвест» по итогу полугодия выплатят более 10 млрд грн – это большое подспорье для бюджета и вообще для Украины, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в связи с коронакризисом», - ометил он.

При этом эксперт подчеркнул, что в других странах, наоборот, правительства выделяют колоссальные средства на поддержку крупного бизнеса в период кризиса.

«В других странах происходит обратное. Там государства выделяют колоссальные средства на поддержку бизнеса, только бы он продолжал работать. В Украине крупный бизнес понимает, что именно он является основой устойчивости экономики государства», - сказал эксперт.

Также он отметил, что крупные предприятия выполняют существенную социальную роль по сохранению рабочих мест в стране.

«Самая главная задача металлургов в этот сложный период - сохранить рабочие места. Это задача номер один. Самая главная цель - сохранить предприятия работающими, чтобы не сокращать рабочие места, даже работая себе в убыток. Колоссальные убытки были и в 2019 году, и в 2020 году. Одно рабочее место в металлургии создает 5-6 рабочих мест в других отраслях», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн.

В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, по сравнению с 2019 годом, до 22,1 млрд грн.

В начале распространения коронавируса «Метинвест» решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия «Метинвеста» – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период «Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали

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Автор: Григорий Бондарь