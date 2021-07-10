Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн. Теперь она составляет 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.

В июле 2021 года в Украине частично состоялось обещанное повышение пенсий и выплата надбавок для части пенсионеров.

Данные выплаты предусмотрены Законом "О пенсионном обеспечении".

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Кто имеет право на надбавку

Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют стаж, превышающий установленную норму:

трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет,

трудовой стаж женщин должен превышать 30 лет.

Как будет происходить начисление надбавки

Перерасчет пенсии будет осуществляться автоматически, поэтому специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Сколько и кому будут доплачивать

Надбавка за лишний стаж составит не более 1% от уровня минимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1854 грн и равна прожиточному минимуму, установленному для нетрудоспособных лиц.

Также, в связи с увеличением размера прожиточного минимума (с 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для лиц, утративших трудоспособность, главным управлением Пенсионного фонда Украины автоматически будет произведен перерасчет пенсии неработающим пенсионерам.

Пересчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за сверхнормативный стаж, доплата к минимальному размеру пенсий, повышение, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума).

Размер повышения пенсии, соответственно, будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, пенсионные выплаты лиц, которые получают пенсию в минимальном размере, увеличатся на 85,00 грн и составят 1854 грн.

Те лица, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхнормативный стаж получат повышение индивидуально в меньшем размере.

Так, например, если доплата за 4 года сверхнормативного стажа до 1 июля 2021 составляла 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то с 1 июля 2021 она составит 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Размер пенсии увеличится соответственно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).

Как изменились выплаты за лишний стаж

Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн.

После повышения сумма надбавки стала составлять 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.

Следовательно, доплата за 1 лишний год трудового стада увеличилась на 85 коп.

Повышения и выплаты, запланированные до конца года

С 1 октября 2021 года должна состояться выплата доплаты в размере 400 грн лицам, достигшим 75 лет. Установление минимальной пенсии на уровне 2500 грн.

С 1 декабря 2021 года будет поднята минимальная пенсия по возрасту и доплата за саж, превышающий норму. Минимальная пенсия для лиц, достигших 65 лет будет поднята до уровня 2600 грн.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май.

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Автор: Елена Коваленко