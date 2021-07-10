В июле 2021 года в Украине частично состоялось обещанное повышение пенсий и выплата надбавок для части пенсионеров.
Данные выплаты предусмотрены Законом "О пенсионном обеспечении".
Читайте такжеКто из украинцев может рассчитывать на пенсию в 10 тысяч гривень: формула расчета
Кто имеет право на надбавку
Надбавку к пенсии получат люди, которые вышли на пенсию и имеют стаж, превышающий установленную норму:
- трудовой стаж мужчин должен превышать 35 лет,
- трудовой стаж женщин должен превышать 30 лет.
Как будет происходить начисление надбавки
Перерасчет пенсии будет осуществляться автоматически, поэтому специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Сколько и кому будут доплачивать
- Надбавка за лишний стаж составит не более 1% от уровня минимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1854 грн и равна прожиточному минимуму, установленному для нетрудоспособных лиц.
- Также, в связи с увеличением размера прожиточного минимума (с 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для лиц, утративших трудоспособность, главным управлением Пенсионного фонда Украины автоматически будет произведен перерасчет пенсии неработающим пенсионерам.
- Пересчету подлежат пенсионные выплаты, составляющие которых зависят от размера прожиточного минимума (доплата за сверхнормативный стаж, доплата к минимальному размеру пенсий, повышение, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума).
- Размер повышения пенсии, соответственно, будет зависеть от того, какая составляющая пенсионной выплаты исчисляется от величины прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, пенсионные выплаты лиц, которые получают пенсию в минимальном размере, увеличатся на 85,00 грн и составят 1854 грн.
- Те лица, у которых от размера прожиточного минимума зависит доплата за сверхнормативный стаж получат повышение индивидуально в меньшем размере.
- Так, например, если доплата за 4 года сверхнормативного стажа до 1 июля 2021 составляла 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то с 1 июля 2021 она составит 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Размер пенсии увеличится соответственно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).
Как изменились выплаты за лишний стаж
- Ранее сумма доплаты за каждый лишний год трудового стажа составляла 17,69 грн.
- После повышения сумма надбавки стала составлять 18,54 грн за каждый лишний год трудового стажа.
- Следовательно, доплата за 1 лишний год трудового стада увеличилась на 85 коп.
Повышения и выплаты, запланированные до конца года
С 1 октября 2021 года должна состояться выплата доплаты в размере 400 грн лицам, достигшим 75 лет. Установление минимальной пенсии на уровне 2500 грн.
С 1 декабря 2021 года будет поднята минимальная пенсия по возрасту и доплата за саж, превышающий норму. Минимальная пенсия для лиц, достигших 65 лет будет поднята до уровня 2600 грн.
Госбюджет-2021 и пенсии
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.
- Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта.
- Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.
- 27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.
- 17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.
- Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).
- С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.
- С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).
- В июне пенсионерам должны были выдать повышенные пенсии и доплату за апрель и май.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram