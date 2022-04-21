Число неработающих предприятий за месяц снизилось с 42% до 26%.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, малый бизнес в Украине постепенно возвращается к работе: количество неработающих предприятий за месяц снизилось с 42 до 26%.

Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса среди представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Существенно сократилось количество неработающих предприятий – сейчас таких 26%, в то время как месяц назад их было 42%. Из опрошенных нами малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению. Также увеличилось количество предпринимателей, работающих в полном объеме, – с 13 до 20%", - говорится в сообщении.

Среди вынужденных ограничений – сокращение географии деятельности, переход в онлайн, закрытие части отделений/торговых точек. Возобновить полноценную работу компании не могут в основном из-за отсутствия заказа, снижения активности клиентов, сокращения проектов.

Несколько улучшилась оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. Сейчас 40% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 32%. Еще 15% имеют резервы на один месяц. В то же время 12% сообщают, что смогут продержаться полгода, а 6% - год и больше. Количество бизнесов, уже исчерпавших свои финансовые резервы, практически не изменилось и составляет 26% от общего количества респондентов.

Ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам почти не претерпела изменений за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 25% компаний, причем 5% продолжают это делать с дополнительными или авансовыми выплатами. Однако 27% были вынуждены сократить выплаты, а 22% не имеют ресурсов для выплаты заработной платы, поэтому 15% отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 9% вынуждены частично или полностью увольнять персонал.

Подавляющее большинство предпринимателей МСБ, а именно 71%, никуда не перевозили свой офис или производство, только 11% провели релокацию на запад Украины, а 4% - за границу. Также некоторые предприниматели сообщали о релокации в центральные регионы Украины.

Потери бизнеса от войны 40% респондентов оценивают в сумму до 10 тысяч долларов, еще около трети, а именно 28%, – в диапазоне 10-50 тысяч, 15% – более 100 тысяч. Об отсутствии потерь сообщают около 6% МСБ. При этом 20% опрошенных бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Ориентировочная совокупная сумма ущерба, причиненного предпринимателям-участникам опроса, – около 2 млн долларов.

Опрос проводился с 14 по 20 апреля среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняли участие 162 предпринимателя.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch