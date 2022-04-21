Отношения Украины и Франции потеплели, отметил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и его страна должны сделать выбор между бизнесом и деньгами и "борьбой за свободу".

Об этом глава государства сказал в интервью французскому новостному каналу BFM TV, комментируя отношения между Украиной и Францией.

"На сегодняшний день я понимаю, что многим лидерам в мире, чтобы до конца оценить и понять, что-то признать, необходимо быть здесь, на месте… Я очень верю в то, что Макрон поймет, что это (действия российской армии в Украине - Ред.) геноцид, когда приедет сюда. Я его приглашаю, как и каждого лидера", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что отношения Украины и Франции улучшились и потеплели благодаря его личным контактам с Макроном.

"Я думаю, что ему очень непросто. Так как много бизнесом во Франции, крупный бизнес был ориентирован на отношения, бизнес, деньги с РФ. Это связано и с историей России и Франции. Мы понимаем, что многие российские элиты отдыхают во Франции… Все понимают влияние российских денег, олигархов, бизнеса на Францию. Но президент Макрон и Франция должны выбирать между бизнесом, деньгами, между историей и борьбой за свободу, за права людей, за справедливость, за жизнь", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 апреля Макрон в эфире телеканала France 2 отказался назвать действия российской армии в Украине геноцидом. В частности, президента Франции спросили, применил ли он, как президент США Джо Байден, термин "геноцид" касательно убийств украинцев российской армией.

"Я был бы осторожным с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - сказал Макрон.

17 апреля Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

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