Правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что с начала 2023 года поступления в бюджет Украины от малой приватизации составляют 747 млн гривень.

"Правительство продолжает реформу корпоративного управления и приватизацию. Только с начала года в рамках так называемой малой приватизации на открытых аукционах государство привлекло 747 млн грн, а предприниматели со всей страны получили возможности для развития своих дел", – заявил он.

Также Шмыгаль отметил, что правительство сегодня утверждает порядок проведения электронных аукционов во время большой приватизации.

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"Делаем процесс более прозрачным, конкурентным и результативным", – добавил премьер.

Приватизация в Украине

28 июля 2022 года Верховная Рада 233 голосами приняла во втором чтении и в целом законопроект №7451, который ускоряет приватизацию и способствует релокации бизнеса и экономическому восстановлению государства. Предполагается, что процедуры продажи госимущества отныне станут быстрее, прозрачнее, и, соответственно, удобнее для бизнеса.

В конце октября 2022 года Фонд госимущества сообщил, что комплекс базы отдыха "Трембита" на Львовщине приватизировали за 5 миллионов и 1 гривну. Базу отдыха удалось продать в 136 дороже стартовой суммы.

В январе 2023 года в Украине впервые в истории продали морской порт. На аукционе за морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.) частная компания предложила наибольшую цену в размере более 201 млн грн.

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