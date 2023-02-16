Приватизация выходит на средние показатели прошлого года.

С начала 2023 года в государственный бюджет поступило 645 млн грн от приватизации государственного имущества, из них 464 млн грн только за 14 дней февраля.

Об этом сообщила в Facebook председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"После небольшой паузы в январе Фонд (государственного имущества - УНИАН) выходит на средние показатели прошлого года и, надеюсь, превзойдет их", - сообщила Пидласа.

Видео дня

Она добавила, что после запуска малой приватизации по новому закону в сентябре прошлого года в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн грн. Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации государство заработало 1,7 млрд грн.

"Самыми дорогими объектами, за которые уже поступили средства в этом году, стали Усть-Дунайский порт (201 млн грн), гостиница "Власта" во Львове (115 млн грн), Сторонибабский спиртзавод (142 млн грн) и Жовтневий спиртзавод (85 млн грн)", - подчеркнула Пидласа.

Приватизация во время войны

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявляла, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидаетс продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.

30 октября 2022 года в Украине состоялся аукцион с рекордным количеством участников.

Вас также могут заинтересовать новости: