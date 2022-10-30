Комплекс базы отдыха "Трембита" на Львовщине приватизировали за 5 миллионов и 1 гривну.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества.
"В системе Prozorro.Продажи состоялся приватизационный онлайн-аукцион с рекордным количеством участников – 83! Комплекс базы отдыха "Трембита" приватизировали за 5 000 001 гривен", – говорится в сообщении.
Это небольшой объект с площадью 0,19 га на улице Заречной в горном пгт Верхнее Синевидное во Львовской области, где расположены шесть домов. Во время объявления торгов Фонд госимущества установил стартовую ожидаемую стоимость этой базы отдыха в почти 38 тысяч гривен.
Однако желающих купить базу отдыха было немало, многие из них предлагали более 1 миллиона гривен.
Интересно, что трое участников предложили почти одну и ту же сумму – 4 999 999 гривен, 5 000 000 гривен и 5 000 001 гривен. Победителем торгов стал предприниматель из Львова Тарас Марусин, который и предложил наибольшую сумму.
Приватизация во время войны
28 июля Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.
И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявляла, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.
Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидаетс продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.