Состоялся телефонный разговор президента Зеленского с премьер-министром Люксембурга Беттелем.

Люксембург выделил 250 млн евро помощи для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 млн евро помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев", - написал Зеленский.

Также, по словам президента, они с Беттелем обсудили следующие шаги Украины на пути к ЕС.

Война против Украины: