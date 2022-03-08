24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото REUTERS
Люксембург выделил 250 млн евро помощи для Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 млн евро помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев", - написал Зеленский.
Также, по словам президента, они с Беттелем обсудили следующие шаги Украины на пути к ЕС.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.