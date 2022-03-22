Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем / Иллюстрация REUTERS
В связи с войной, которую Россия объявила Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Из списка Вinance P2P исключены:
- Сбербанк;
- Газпромбанк;
- Альфа Банк;
- Открытие;
- ВТБ;
- перевод с банковской карты (Россия);
- SBP — быстрый банковский перевод;
- Мир.
Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.
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