Все объявления были автоматически закрыты системой.

В связи с войной, которую Россия объявила Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем.

Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Из списка Вinance P2P исключены:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

перевод с банковской карты (Россия);

SBP — быстрый банковский перевод;

Мир.

Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

Война против Украины: