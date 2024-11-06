Курс гривны к евро установлен на уровне 44,34 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно евро гривна в свою очередь усилилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 44,34 грн/евро, то есть гривна выросла на 81 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,44/41,46 грн/долл., евро - 44,31/45,31 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 6 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины составлял 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,25 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 ноября, подорожал на 5 копеек и составил 41,65 грн за доллар. При этом курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составил 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

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