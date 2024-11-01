Курс гривны к евро установлен на уровне 44,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,97 грн/евро, то есть гривна потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,32/41,34 грн/долл., евро - 44,99/45,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 1 ноября снизился на 2 копейки и составляет 41,53 грн за доллар, а курс евро не изменился и составляет 45,20 грн за евро.

В октябре доллар показал лучший результат более чем за два года. Этому способствовало снижение ожиданий инвесторов относительно агрессивных действий Федеральной резервной системы. Издание Reuters пишет, что, по мнению аналитиков, уровень безработицы в США, который может составить 4,1%, даст более точное представление об общем состоянии рынка труда.

Следует отметить, что глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищу считает, что до конца текущего года возможно лишь умеренное ослабление гривны - до 42-43 грн/долл.

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