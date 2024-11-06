Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 ноября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар.

Курс евро в финансовом учреждении сегодня увеличился на 5 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек и составляет 45,25 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

6 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины составляет 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 41,25 грн за доллар.

Национальным банком Украины был установлен на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

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