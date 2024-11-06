Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 44,88 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 ноября, не изменился и составляет 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,88 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром не изменился и составляет 41,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 15 копеек и составляет 45,30 грн/евро (курс продажи - 44,90 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 73 218,59 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 3 037 467,35 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальным банком Украины был установлен на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с 4 по 10 ноября допустимые коридоры валютных изменений будут находиться в пределах 41,1 - 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41,2 - 41,9 гривны за доллар на наличном рынке.

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