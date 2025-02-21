Курс гривны к евро установлен на уровне 43,51 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,51 грн за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,58/41,62 грн/долл., а евро - 43,50/43,53 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,98 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 февраля, снизился на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 43,90 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 грн, евро - по курсу 42,90 грн за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: