Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 февраля, снизился на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 43,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 грн, евро - по курсу 42,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел до 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 февраля, не изменился и составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,40 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро же, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,80 до 44,25 грн/евро, а обменниках - от 42,90 до 44,15 грн/евро.

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