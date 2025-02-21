Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 43,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 21 февраля, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,03 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,35 грн за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,98 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 21 февраля, составляет 98 176 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 069 620 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,55 гривны за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в последние дни февраля и в начале марта ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: колебания официального курса доллара будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн, а спрос и предложение будут оставаться в относительном балансе.

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