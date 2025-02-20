Курс гривни к евро установлен на уровне 43,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,55 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,61/41,64 грн/долл., а евро - 43,49/43,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 20 февраля вырос на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 43,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 42,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что текущие курсовые изменения в ближайшее время вряд ли будут шокировать и будут оставаться в прежнем диапазоне 41,6-42,2 грн/долл. По его словам, на стабильность курсовой динамики повлияют, в частности, меры регулятора по поддержке гривни и уменьшению инфляции.

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