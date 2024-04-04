Максимальные курсовые отклонения в течение банковской недели пока не превышают 2,6%.

В течение 8-14 апреля ситуация на валютном рынке не способна удивить: любые изменения не будут угрожающими и не будут выходить за пределы валютных коридоров. Все изменения будут на прогнозируемом уровне, а затем будут соответствовать определенной системе курсовых колебаний, функционирующей после введения режима "управляемой гибкости". Об этом рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"К слову, согласно этой системе, максимальные курсовые отклонения в течение 5 дней (банковской недели) не превышают 2,6% (около 1 грн) – это в случае пятидневного подряд роста или снижения курсовых показателей. То есть, возможное снижение, как и возможный рост, происходит более-менее в одном темпе, без существенных курсовых скачков", – пояснил эксперт.

По его словам, в то же время пятидневные изменения в одном направлении (вверх или вниз) являются скорее исключением, чем правилом: чаще всего недельные курсовые отклонения от начального понедельничного курса не превышают 1,5-2% (около 0,6-0,7 грн) при допустимом "безболезненном" для рынка отклонении до 5%.

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"Замечу, что валютный рынок живет в парадигме "мягкого надзора" регулятора, удачно уравновешивающего спрос с предложением через валютные интервенции. В то же время, как это было в течение нескольких месяцев, наличный рынок в своих курсовых тактиках, ориентируется на курсы межбанка и текущий уровень спроса (периодические, кратковременные всплески спроса позволяют увеличивать курсы продажи наличной валюты прежде всего в обменных пунктах)", – сказал Лесовой.

Основные экономические факторы, способные повлиять на валютный рынок, как и в предыдущие недели, останутся такими же:

системная макрофинансовая помощь, позволяющая не только покрыть львиную долю расходов госбюджета, но и стабилизировать экономику под дальнейшее ее развитие;

экономическая ситуация в стране;

уровень экспортной выручки, на основе которого формируются международные валютные резервы.

Таким образом, в течение второй недели апреля, вопреки почти ежедневным курсовым колебаниям, основные показатели рынка останутся почти без изменений:

ожидаемые коридоры валютных изменений: 39-40 грн/$ и 42-43,5 грн/€ (межбанк) и 39-40 грн/$ и 41-43,5 грн/€ (наличный рынок);

текущие курсовые изменения: 0,2 грн (межбанк), до 0,3-0,5 грн (банки), до 0,5 грн (обменные пункты);

разница между курсами покупки и продажи: до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (банки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обменные пункты);

средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% (до 0,6-0,7 грн) от понедельничного курса.

"Таким образом, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет совпадать со стратегией регулятора, направленной на постепенную либерализацию рынка. В условиях дальнейшего соблюдения режима "управляемой гибкости" любые валютные изменения не будут разрушительными, зато они будут в статусе допустимых погрешностей. Сейчас рынок крепкий, его стабильности ничто не угрожает", – резюмировал банкир.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 апреля, снизился на 5 копеек – до 39,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,10 грн за доллар.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

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