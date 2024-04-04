Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,37 грн, евро - 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн, евро - по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек - до 39,44 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,75 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривна выросла на 2 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

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