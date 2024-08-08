Продать доллар можно в среднем по курсу 40,80 грн, евро – 44,58 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 августа, снизился на 7 копеек и составляет 41,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,58 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,20 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,12 грн/евро (курс продажи – 44,92 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,98 грн/долл, таким образом гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро украинский регулятор установил на уровне 44,76 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

Курс доллара в Украине до конца недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 41,00 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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