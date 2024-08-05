НБУ видит причины для более быстрой девальвации гривни.

По состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 гривень/$. Об этом на ютуб-канале УТ-2 заявила экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан.

"На конец года ожидается курс доллара на уровне 42 грн. Но сейчас, учитывая то, что НБУ видит причины для более быстрой девальвации, думаю, может быть немного выше", – считает экономист.

Она также рассказала, что в Украине курс доллара стабилен, а цены выросли. Так, девальвация гривни остается несущественной по сравнению с ростом цен, который имели в 2022 году. За два года совокупный рост цен составил 30%, а девальвация гораздо меньше. Это также является причиной, почему долларовый ВВП возвращается на довоенный уровень. В то же время падение реального ВВП можно оценивать на уровне 20% с начала войны.

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Курс валют

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар в среднем. В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,36 грн).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 августа, не изменился и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 40 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

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