Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро – 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,20 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,60 грн, евро – по курсу 44,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен – 45,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 10 копеек и составляет 41,20 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,12 грн/евро (курс продажи – 44,92 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,98 грн/долл, таким образом гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро украинский регулятор установил на уровне 44,76 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

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