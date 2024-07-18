Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 45,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 июля, вырос на 25 копеек и составляет 41,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 35 копеек и составляет 45,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 35 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Доллар и евро по официальному курсу сегодня в очередной раз обновили исторические максимумы. Так, Национальный банк Украины установил на четверг, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/долл., следовательно, гривна ослабла на 20 копеек. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,35 грн/евро, то есть гривна снизилась сразу на 37 копеек.

Аналитик Алексей Козырев пргнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,55 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,45 грн/долл.

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