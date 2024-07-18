Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 июля, вырос на 15 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 50 копеек - до 45,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 44,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" вырос на 18 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 41 копейку - до 45,87 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 35 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

Доллар и евро по официальному курсу сегодня в очередной раз обновили исторические максимумы. Так, Национальный банк Украины установил на четверг, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,46 грн/долл., следовательно, гривна ослабла на 20 копеек. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,35 грн/евро, то есть гривна снизилась сразу на 37 копеек.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,55 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,40 до 41,45 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: