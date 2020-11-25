Курс гривни к евро ослаб до 33,78 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 26 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,78 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 26 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,38 (25 ноября – 28,37)

100 EUR – 33,78 (25 ноября – 33,68)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,4/28,42 грн/долл., к евро – на уровне 33,78/33,8 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,37 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Автор: Богдан Слуцкий