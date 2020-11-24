Курс доллара остается на уровне 28,37 гривни, а евро подешевел до 33,68 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 25 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,37 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,68 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2837,41 (24 ноября – 2836,94)

100 EUR – 3368,01 (24 ноября – 3375,53)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,36/28,38 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,66/33,68 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 24 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,37 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий