Отмечается, что российская валюта с августа уже потеряла четверть стоимости.

Российский рубль еще больше ослаб по отношению к доллару и китайскому юаню в среду. Валюта упала более чем на 24% с начала августа.

Издание Reuters пишет, что рубль упал на 0,86% до 106,40 по отношению к доллару. Курс юаня снизился на 0,51% до 14,74, что также является самым низким уровнем с марта 2022 года.

Падение рубля усугубляется более чем 20% падением фондового рынка в этом году, поскольку инвесторы переводят свои сбережения из акций в депозиты, которые предлагают проценты выше базовой ставки центрального банка в 21%.

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Падение рубля подстегивает инфляцию, которая превысит прогнозы центрального банка на этот год, что идет вразрез с болезненным ужесточением монетарной политики регулятора: базовая процентная ставка находится на самом высоком уровне с 2003 года.

По оценкам Центробанка, ослабление рубля на 10% добавляет 0,5 процентного пункта к инфляции, что означает, что четырехмесячное падение рубля может добавить 1,5 процентного пункта к текущему уровню инфляции.

"Для центрального банка это является вызовом в борьбе с ростом цен", - сказал экономист Евгений Коган.

Многие аналитики прогнозировали, что до конца года рубль может достичь отметки 115-120, а некоторые призывали правительство и центробанк принять меры, например, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить закупки валюты государством.

Падение рубля усугубилось новыми санкциями в отношении финансового сектора России, которые нарушили внешнеторговые платежи, особенно за нефть и газ, создав физический дефицит валюты на российском рынке, говорят аналитики.

Большинство крупных российских банков сейчас находятся под санкциями США и поэтому не могут проводить банковские операции в долларах, и единственным вариантом торговли валютой для них остается ввоз большого количества наличных долларов.

Многие аналитики подчеркнули, что, помимо нового витка напряженности в отношениях с Западом в связи с войной России против Украине и новыми финансовыми санкциями, фундаментальных причин для падения не было, а цены на нефть, основной российский экспорт, в целом стабильны.

По словам министра финансов Антона Силуанова, слабый рубль выгоден компаниям-экспортерам, поскольку цены на российские энергоносители в основном устанавливаются в долларах. Это также помогает российскому правительству увеличить доходы бюджета от налогов на энергоносители и экспортных пошлин.

"Основная причина столь значительного ослабления заключается в том, что, на наш взгляд, это ослабление является желательным", - говорит аналитик брокерской компании "Финам" Николай Дудченко. "Сегодня обменный курс очень способствует балансировке бюджета", - добавил он.

Курс рубля - последние новости

12 июня Московская биржа попала в "черные списки" Минфина США. На следующий день на бирже остановились торги долларом США, евро и гонгонгским долларом, а Центробанк начал устанавливать официальные курсы по сделкам внебиржевого рынка.

Курс рубля достиг "красной линии" в 100 рублей за один американский доллар после введния новых санкциях.

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