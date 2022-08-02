Сейчас нет объективных причин для такого сильного обесценивания гривни, считают в НБУ.

Заместитель главы Совета Национального банка Украины Василий Фурман считает, что курс гривни в обменниках в течение ближайших нескольких недель должен укрепиться.

Нет объективных причин для такого сильного обесценивания украинской валюты, рассказал Фурман в эфире ТСН.

"Сегодня, если вы смотрите на курс гривни, откровенно скажу, объективных причин для такой девальвации гривни, наличного курса просто нет", - заявил он.

Собеседник добавил, что это не только его мнение.

"...это мнение очень многих экспертов, которые работают вне НБУ", - подчеркнул заместитель главы совета финансового регулятора.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2022 год среднегодовой курс доллара был заложен на уровне 28,6 грн.

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля, Нацбанк зафиксировал официальный курс украинской валюты на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ поднял курс доллара в Украине сразу на 25% - до 36,5686 грн/долл. После этого стоимость американской валюты в нашем государстве резко возросла.

2 августа стало известно, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару укрепился на 43 копейки и теперь составляет 40,80 грн/долл.

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