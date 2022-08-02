Курс гривны к евро сегодня составляет 41,50 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 43 копейки – до 40,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна укрепилась на 45 копеек – до 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,90 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.

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