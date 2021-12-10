2 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2022 год.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 10 декабря закон подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и направил его на подпись президенту, в этот же день закон возвращен с подписью президента.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

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Согласно закону, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы - 1,521 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта. Потребительская инфляция ожидается на уровне 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

Представляя доработанный ко второму чтению законопроект, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что между первым и вторым чтением доходы госбюджета были увеличены на 54,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн, расходы – на 55,5 млрд грн - до 1,521 трлн грн.

"Предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП, как было согласовано с нашими международными партнерами", - отметил Марченко.

Автор: Антонина Доломанжи