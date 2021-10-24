На следующей неделе в банках доллар можно будет купить дешевле, полагает эксперт.

Наличный курс доллара в Украине на следующей неделе – 25-31 октября, может немного снизиться.

Курс американской валюты в банке при покупке, возможно, составит около 26,2 гривни, а во время продажи – 26,4 грн, поделился старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб прогнозом с "РБК-Украина".

Собеседник добавил, что на протяжении прошлой неделе курс доллара к украинской валюте во всех сегментах валютного рынка снизился от 0,1 до 0,6%.

Читайте такжеВ Нацбанке назвали причины укрепления гривниПо состоянию на утро воскресенья, 24 октября, государственный "ПриватБанк" покупает американскую валюту по 26,1 грн, а продает по 26,5.

На сайте государственного "Ощадбанка" такой курс доллара: покупка – 26,2 грн, а продажа – 26,5 грн.

Национальный банк Украины установил курс американской валюты на 25 октября на уровне 26,29 грн. Такой же курс от НБУ был на 24 число.

Напомним, 20 октября Верховная Рада в первом чтении приняла госбюджет Украины на 2022 год.

В документе среднегодовой курс доллара на следующий год заложен на уровне 28,6 грн. В госбюджете-2021 курс доллара указывали на уровне 29,1 грн.

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Автор: Екатерина Присяжнюк