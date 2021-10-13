В ближайшее время эксперты больших изменений не прогнозируют.

Закупка газа может существенно изменить курс гривни к доллару в ближайшие месяцы.

Об этом идет речь в публикации "РБК-Украина".

По словам директора департамента казначейства "Идея Банка" Ярослава Кабина, высокие цены на газ и прочие энергоносители в мире спровоцировали снижение их покупки импортерами, оттого спрос на валюту с их стороны резко уменьшился.

"Поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких изменений курса, как это традиционно было в прошлые годы", - объяснил он.

Несмотря на закрытие внутреннего спроса на газ собственной добычей, исключать влияние этого фактора в конце октября-ноябре - нельзя, говорят эксперты.

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"Пока исторические максимумы по газовым котировкам не повлияли на валютный рынок в Украине, если не наоборот - дали возможность укрепиться гривне. Есть мнение, что газотрейдеры продавали газ на мировых рынках частями, заводя валютную выручку и от этих продаж", - пояснил главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный.

В группе ICU прогнозируют, что в среднесрочной перспективе гривня может ослабеть по нескольким причинам.

"В январе запасы газа, скорее всего, придется пополнять, и если цена на газ останется высокой, то это скажется на курсе гривны", - говорит трейдер группы ICU Виталий Сивач.

Он также указал на необходимость для аграриев пополнять запасы удобрений и топлива на новый сезон. Цены на оба товара, напомнил эксперт, находятся на высоком уровне.

По его словам, некоторые участники рынка NDF ждут февраляв надежде на ослабление гривни до 28,80 гривен за доллар.

"Это будет хорошая возможность продать валюту сроком шесть месяцев, если можно будет получить доходность в пределах 10-12%", - пояснил он.

Эксперт допускает, что к середине февраля отечественная валюта может ослабнуть до отметки в 29 гривень за доллар.

Курс 13 октября

Национальный банк Украины на среду, 13 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Виолетта Орлова