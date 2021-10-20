Среднегодовой курс на 2022 год в принятом документе заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №6000 в первом чтении проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно принятому документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн.

Дефицит бюджета 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.

"Проект бюджета является вполне сбалансированным и реальным к исполнению, что было подтверждено МВФ в рамках работы технической миссии и в стейтменте, с которым вышли в понедельник наши партнеры о первом пересмотре программы stand-by. В проекте бюджета предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства в рамках действующего налогового законодательства", - прокомментировал принятое решение министр финансов Украины Сергей Марченко.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документом предусмотрено уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от ВВП, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП - около 4%.

21 сентября 2021 года Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.

Автор: Богдан Слуцкий