В октябре 2021 года после плавного снижения, курс доллара развернется и начнет постепенно расти.
По мнению ряда экспертов, в первую неделю октября курс доллара подорожает на 20-25 копеек и достигнет 26,8 грн/$. Об этом сообщает "Обозреватель".
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Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар подорожает примерно на 15 копеек – до 26,75 грн/$.
"В конце недели доллар к гривне попытается укрепиться до уровня 26,75. Единая европейская валюта, судя по всему, скорректируется к отметке 31,45", - отметил Гойлов.
В то же время аналитик ForexClub Андрей Шевчишин уверен, что курс может колебаться в пределах от 26,7 грн/$ до 27,5 грн/$.
Аналитик компании Esperio Александр Болтян прогнозирует, что доллар может подняться до отметки в 26,8 грн/$.
"Помимо ожидаемого сворачивания стимулов позитивное влияние на "американца" будет оказывать и спрос на безопасные активы, где можно будет переждать ожидаемую бурю. В таких условиях валюты развивающихся стран имеют довольно мало шансов на то, чтобы выдержать возникающее давление", – пояснил он.
Курс на 4 октября:
Национальный банк Украины на понедельник, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Предыдущие прогнозы:
- Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.
- Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.
- Эксперты также прогнозировали, что в октябре ожидается колебание курса доллара.