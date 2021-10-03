Аналитики прогнозируют, что в первую неделю октября валюта может прибавить в цене около 20-25 копеек.

В октябре 2021 года после плавного снижения, курс доллара развернется и начнет постепенно расти.

По мнению ряда экспертов, в первую неделю октября курс доллара подорожает на 20-25 копеек и достигнет 26,8 грн/$. Об этом сообщает "Обозреватель".

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Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар подорожает примерно на 15 копеек – до 26,75 грн/$.

"В конце недели доллар к гривне попытается укрепиться до уровня 26,75. Единая европейская валюта, судя по всему, скорректируется к отметке 31,45", - отметил Гойлов.

В то же время аналитик ForexClub Андрей Шевчишин уверен, что курс может колебаться в пределах от 26,7 грн/$ до 27,5 грн/$.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян прогнозирует, что доллар может подняться до отметки в 26,8 грн/$.

"Помимо ожидаемого сворачивания стимулов позитивное влияние на "американца" будет оказывать и спрос на безопасные активы, где можно будет переждать ожидаемую бурю. В таких условиях валюты развивающихся стран имеют довольно мало шансов на то, чтобы выдержать возникающее давление", – пояснил он.

Курс на 4 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 4 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Предыдущие прогнозы:

Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Эксперты также прогнозировали, что в октябре ожидается колебание курса доллара.

Автор: Елена Коваленко