Владельцы обменников будут работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

В ближайшие дни, до 29 декабря, курс доллара в Украине в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний в пределах гораздо более узкого коридора - от 37,40 до 38,35 грн/ долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин.

Что касается евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,70 до 42,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,90 до 42,15 грн/евро, добавил Козырев:

"Евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке".

Эксперт отметил, что в указанный период владельцы обменников будут работать в формате "с оборота", но расширят спред, чтобы минимизировать свои риски.

"Частично гривну будет страховать приближение новогодних праздников. Потому что украинцы, несмотря на войну, будут активно сдавать в обменники часть своих валютных "заначек" для последующей покупки подарков и организации новогоднего стола, который сейчас существенно подорожал. Это добавит предложения валюты на наличном рынке", - добавил аналитик.

Также Козырев спрогнозировал, что будет с долларом и евро на межбанке. По его прогнозу, до 29 декабря котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,20 - 37,85 грн/долл., а евро - от 40,51 до 41,90 грн/евро.

Курс доллара в Украине на 27 декабря

Как писал УНИАН, НБУ на среду, 27 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,15 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

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